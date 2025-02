Calendario Mondiali biathlon 2025: programma, orari, tv, streaming. Gare a Lenzerheide

I Mondiali di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) si avvicinano. Dal 12 al 23 febbraio fari puntati sulle nevi elvetiche per la rassegna iridata della specialità con sci stretti e carabina. Un appuntamento atteso in cui l’Italia spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella competizione iridata, dopo quanto accaduto nel massimo circuito internazionale.

I convocati per quest’edizione dei campionati mondiali sono: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Dorothea Wierer in campo femminile; Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni tra gli uomini.

Stride l’assenza di Lisa Vittozzi, costretta a saltare praticamente tutta la stagione per problemi alla schiena emersi dopo un incidente avuto in allenamento. La campionessa sappadina ha riflettuto sul da farsi e, di comune accordo con lo staff tecnico italiano, ha deciso di posticipare il proprio ritorno alle gare alla prossima annata agonistica. Il Bel Paese, quindi, si affiderà in questi Mondiali soprattutto alla coppia Wierer/Giacomel. L’altoatesina si è mostrata in crescita di condizione, mentre il trentino è letteralmente esploso in Coppa del Mondo tra Ruhpolding (Germania) e di Anterselva.

I Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) andranno in scena dal 12 al 23 febbraio e saranno trasmessi dai canali di Eurosport, Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle gare della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Mercoledì 12 febbraio

Ore 14.30 Staffetta mista

Venerdì 14 febbraio

Ore 15.05 Sprint 7.5 km femminile

Sabato 15 febbraio

Ore 15.05 Sprint 10 km maschile

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05 Inseguimento 10 km femminile

Ore 15.05 Inseguimento 12.5 km maschile

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile

