LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Svizzera favorita, l’Italia crede in Paris e Vinatzer

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile a squadre dei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach. Debutta anche al maschile questa specialità che assegnerà le medaglie anche ai Giochi Olimpici del prossimo anno. Ogni nazione può schierare fino a quattro coppie. Prima manche lungo il tracciato della discesa che domenica ha assegnato i titoli di specialità, con al via gli specialisti della discesa, poi si disputerà la manche dello slalom dove gareggeranno i migliori della specialità con l’inversione dei primi 30 della classifica determinata dalla discesa libera. La somma dei tempi dei due atleti determinerà la classifica della combinata e l’assegnazione delle tre medaglie. Solo chi ha effettuato una prova cronometrata la scorsa settimana può essere schierato in discesa. In caso di uscita, salto porta o caduta del discesista, lo slalomista non potrà prendere parte alla propria manche.

L’Italia schiererà il contingente massimo: a differenza di quanto accadrà domani con le donne, gara alla quale sono iscritte tre squadre del Bel Paese, infatti, saranno quattro le coppie azzurre al via della prova maschile, prevista mercoledì. Le quattro coppie italiane al via della gara, che punteranno al podio iridato, saranno: Dominik Paris/Alex Vinatzer, Florian Schieder/Tobias Kastlunger, Mattia Casse/Stefano Gross e Christof Innerhofer/Filippo Della Vite.

Austria nazione da battere in questa nuova gara, in particolare con una coppia, composta da Kriechmayr e Feller, sulla quale i padroni di casa ripongono grandi speranze, ma attenzione anche a Hemetsberger e Gstrein. In casa svizzera la coppia di punta è quella formata dal leader di Coppa del Mondo e oro in SuperG a Saalbach Marco Odermatt e dallo specialista dello slalom Loic Meillard. Attenzione anche alla Norvegia con il bronzo in SuperG Adrian Smiseth Sejersted che sarà affiancato a Timon Haugan ma tante altre potrebbero essere le sorprese nella gara di oggi che, di fatto, apre una nuova era.

OA Sport di propone la DIRETTA LIVE della combinata maschile a squadre dei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la discesa libera, alle 13.15 la manche di slalom. Buon divertimento a tutti.