LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: immediata rivincita dopo la Coppa Italia

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la nona giornata di ritorno della Serie A di volley femminile 2024-2025. A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia le Pantere e le lombarde si trovano nuovamente ad affrontarsi, in quella che ormai da diverse stagioni è diventata la grande classica del nostro Campionato.

Conegliano domenica ha conquistato la sua sesta Coppa Italia consecutiva, superando 3-0 Milano. Wolosz e compagne sono nettamente al comando della classifica con 21 vittorie su 21 match disputati, 63 punti ed appena 4 set persi, le Pantere, di fatto, sono già certe di chiudere la Regular Season in prima posizione. Milano si conferma ancora una volta la seconda forza in campo, come testimonia la posizione subito alle spalle di Conegliano, frutto di 17 vittorie, 4 sconfitte e 50 punti totali ottenuti. Questo math varrà sicuramente di più per la formazione di coach Stefano Lavarini, che è in piena lotta per la seconda posizione finale con Scandicci e Novara, posizione che potrebbe risultare fondamentale per evitare appunto Conegliano almeno fino alla finale nei play-off. Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico, a tal proposito risulta sufficiente dare un’occhiata agli ultimi 11 scontri diretti: 11 vittorie per Conegliano con appena 9 set persi. Ancora una volta tanto di questa sfida passerà dal duello tra Egonu e Haak, ma Milano dovrà provare a fare leva sulla squadra, caratteristica che da sempre contraddistingue la formazione di Santarelli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la nona giornata di ritorno della Serie A di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:45!