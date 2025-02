Sport in tv oggi (domenica 9 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 9 febbraio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Volta a la Comunitat Valenciana, gli sport invernali con lo sci alpino, lo slittino, lo skicross e lo short track, e tanto altro ancora.

Per i Mondiali 2025 di sci alpino andrà in scena a Saalbach (Austria) la discesa libera maschile: lo start avverrà alle ore 11.30 e tra i 56 atleti al cancelletto di partenza ci saranno anche quattro azzurri, ovvero Dominik Paris e Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni.

A partire dalle ore 12.10 andrà in scena la seconda gara in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross: si preannuncia grande spettacolo sulle nevi di Passo San Pellegrino, dove l’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 febbraio

00.20 Slittino, Mondiali Whistler: singolo maschile, 2a manche – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

02.00 Slittino, Mondiali Whistler: staffetta a squadre – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

09.15 Ciclismo femminile, Vuelta CV Feminas – 11.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: NH HS97 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 2 femminile – YouTube IBSF sliding

09.45 Short track, World Tour Tilburg: 3a giornata – 13.30 discovery+

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Umhausen: eliminator maschile e femminile – fil-luge.org, canale YouTube FIL Luge

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: NH HS97 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Ciclismo femminile, UAE Tour: 4a tappa – 12.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Sci alpino, Mondiali Saalbach: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val di Fassa: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Venezia-Roma – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Inter – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Sassuolo – DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Lillehammer: bob a 4 maschile – YouTube IBSF sliding

13.00 Tennis, ATP 500 Rotterdam: finale doppio, Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski – Tennis TV

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: 5 km femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.40 Ciclismo, Etoile de Bessèges: 5a tappa – 13.55 discovery+

14.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaeae: 7.5 km maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid: qualificazioni LH HS128 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.55 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: 5a tappa – 15.45 discovery+, 16.05 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Monza – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Parma – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Como – DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN

15.20 Volley femminile, Coppa Italia: finale, Conegliano-Milano – Rai 2 HD, Rai Play Sport 1, VBTV

15.30 Tennis, ATP 500 Rotterdam: finale singolare, Alcaraz-de Minaur – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid: LH HS128 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Basket femminile, qualificazioni Europei 2025: Cechia-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

16.00 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Irlanda – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

16.00 Tennis, WTA 250 Cluj-Napoca: finale, Bronzetti-Potapova – Sky Sport 259 SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

16.00 Basket, Serie A: Venezia-Napoli – DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Verona – Monza – DAZN, VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Perugia – VBTV

16.30 Basket, Serie A: Treviso-Reggio Emilia- DAZN

17.00 Basket, Serie A: Varese-Trento – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Taranto-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Civitanova – DAZN, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Brescia-Trieste – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Volley, SuperLega: Milano-Padova – VBTV

19.30 Basket, Serie A: Tortona-Virtus Bologna – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Trapani – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.00 Tennis, ATP 500 Dallas: finale, Shapovalov-Ruud – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Udinese – DAZN, DAZN 1

00.30 di lunedì 10 febbraio Football americano, Super Bowl: Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs – Italia 1, Mediaset Infinity, DAZN

