LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Odermatt favorito, Casse e Paris mine vaganti

Come seguire in tv/streaming la discesa maschile dei Mondiali – I pettorali di partenza – Il medagliere dei Mondiali

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulla “Schneekristall” a Saalbach (Austria), il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro è lo svizzero Marco Odermatt, che vorrà concedere il bis dopo quanto fatto nel supergigante in questa sede.

Il fuoriclasse rossocrociato si presenta forte del titolo citato, dell’essere il campione dell’ultima edizione in discesa e di poter contare su tre medaglie d’oro mondiali in carriera in gigante, superG e discesa come Pirmin Zurbriggen, Hermann Maier e Bode Miller e volendo essere il primo a realizzare questa tripletta nello stesso anno

In casa Italia le fiches migliori sono Dominik Paris e Mattia Casse. Il campione della Val d’Ultimo è apparso in crescita su questa pista e il buon risultato nel supergigante gli ha dato fiducia per questa prova, che si spera possa esaltarlo e magari salire sul podio. Lo stesso discorso vale per Casse, che partendo col pettorale n.1, potrebbe avere un vantaggio. In gara anche Florian Schieder e Giovanni Franzoni tra le fila nostrane.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della discesa maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si cominciale alle 11.30 col primo atleta a partire che sarà appunto l’azzurro Mattia Casse. Buon divertimento!