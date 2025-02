Dove vedere in tv il Super Bowl 2025, Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs: orario, programma, streaming

Oggi domenica 9 febbraio (alle ore 00.30 italiane di lunedì 10 febbraio) si giocherà il Super Bowl 2025, uno degli eventi sportivi più iconici negli Stati Uniti d’America, capace di incollare davanti al televisore milioni di telespettatori e di catturare l’attenzione di una Nazione intere. Non è soltanto una partita di football americano, ma un vero e proprio show di costume che e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica di tutto il Paese.

L’incontro per il Vince Lombardi Trophy si giocherà al Caesars Superdome di New Orleans (Louisiana, USA), dove si affronteranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Per la finale della NFL sono attesi più di 70.000 spettatori sugli spalti, per sedersi servono biglietti venduti a cifre notevoli. I Chiefs hanno trionfato nel 1970, nel 2020, nel 2023 e nel 2024 e andranno a caccia del tris consecutivo mai riuscito a nessuno nella storia, mentre gli Eagles si sono imposti soltanto nel 2018.

Le stelle dei Kansas City Chiefs sono il quarterback Patrick Mahomes e Travis Kelce, compagno della nota cantante Taylor Swift che sarà in tribuna per sostenere il proprio amato. Kendrick Lamer sarà il protagonista dell’Half Time Show, il concerto di metà partita. Gli Eagles del quarterback Jalen Hurts sembrano essere la vittima sacrificale, ma sognano la grande impresa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming su Mediaset Infinity e su DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New Orleans sono indietro sette ore rispetto a noi).

Guarda il Super Bowl su DAZN. Attiva ora a soli 0,99 euro NFL Game Pass

CALENDARIO SUPER BOWL 2025

Lunedì 10 febbraio

Ore 00.30 Super Bowl 2025: Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA SUPER BOWL 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.