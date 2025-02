LIVE Cechia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre cercano conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Cechia-Italia, match per le Qualificazioni agli Europei di basket femminile 2025! Ultimo impegno per le azzurre nel girone I, già certe della qualificazione in quanto l’Italia è uno dei paesi organizzatori – al pari proprio di Cechia, Germania e Grecia – e anche del primo posto del raggruppamento.

La rappresentativa del Belpaese ha piegato la resistenza della Germania pochi giorni fa a Faenza (Ravenna) per 79-60 confermando così il successo ottenuto all’andata, trascinata da una scatenata Francesca Pan al suo career-high in maglia azzurra con 21 punti. 4-1 è il bilancio delle ragazze di coach Andrea Capobianco, con la giovane playmaker Carlotta Zanardi che farà molto probabilmente il suo debutto in Nazionale.

La Cechia ha un record ‘speculare’ rispetto all’Italia con 1-4 di score finora, con la squadra padrona di casa che ha trovato il primo successo nel girone I solo questa settimana contro la Grecia (81-66) con 14 punti di Hamzova e la doppia doppia di Julia Reisingerova (14 punti e 13 rimbalzi) ammirata in Serie A1 alla Famila Wuber Schio.

Inizio del match previsto alle ore 16:00 alla Starez Arena Vodova di Brno (Cechia), con la diretta TV affidata a Sky Sport mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Cechia-Italia, ultimo match delle Qualificazioni ad EuroBasket Women 2025!