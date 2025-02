A che ora Simone Deromedis oggi (9 febbraio) nello skicross di Val di Fassa: programma, tv, streaming, avversari in batteria

Oggi domenica 9 febbraio (a partire dalle ore 12.10) andrà in scena la seconda gara in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi di Passo San Pellegrino, dove l’Italia vuole sognare in grande con Simone Deromedis: il Campione del Mondo è in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo e insegue un risultato di rilievo.

Simone Deromedis avrà il pettorale rosso nel suo ottavo di finale, dove affronterà l’altro italiano Dominik Zuech, il francese Nicolas Raffort e il britannico Scott Johns. Nell’eventuale quarto di finale troverà anche chi verrà promosso dall’ottavo che comprende il tedesco Florian Wilmsmann (suo rivale in classifica), gli svizzeri Sandro Lohner e Romain Detraz, lo statunitense Christopher del Bosco.

In semifinale si preannuncia un incrocio con lo svizzero Alex Fiva e lo svedese David Mobaerg, il canadese Reece Howden e lo svizzero Alex Fiva, che dovranno stare attenti soprattutto al canadese Jared Schmidt e all’austriaco Adam Kappacher. Dall’altra parte del tabellone spiccano gli svedesi David Mobaerg ed Erik Mobaerg, il francese Melvin Tchiknavorian e lo svizzero Ryan Regez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Simone Deromedis nel tabellone finale dello skicross in Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SIMONE DEROMEDIS OGGI NELLO SKICROSS

Domenica 9 febbraio

Ore 12.10 Skicross maschile in Val di Fassa, tabellone finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SKICROSS VAL DI FASSA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI SIMONE DEROMEDIS NEGLI OTTAVI

L’italiano Dominik Zuech, il francese Nicolas Raffort, il britannico Scott Johns.