Dove vedere in tv Conegliano-Milano oggi, Finale Coppa Italia volley femminile 2025: programma, canale, streaming

Oggi domenica 9 febbraio (ore 15.20) si gioca Conegliano-Milano, finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) si assegna il trofeo e sarà ancora una volta la grande classica della pallavolo tricolore contemporanea a mettere in palio il titolo. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e molto appassionante: le venete inseguono il sesto sigillo consecutivo, le lombarde sperano di festeggiare per la prima volta.

Le Pantere si presentano con i favori del pronostico: sono imbattute nel corso di questa stagione e hanno già battuto le meneghine nella semifinale del Mondiale per Club, in Supercoppa Italiana e nel confronto d’andata in campionato. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno regolato Novara in semifinale per 3-0, mentre il sestetto di Stefano Lavarini ha prevalso su Scandicci al tie-break e potrebbe avere più fatica nelle gambe in vista di questo scontro diretto.

Sotto i riflettori ci saranno soprattutto gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak: incrocio vibrante tra la bomber della nostra Nazionale e l’attaccante della Svezia. Milano potrà contare anche sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulla centrale Anna Danesi. Conegliano avrà dalla sua anche i martelli Zhu Ting e Gabi, la regista Joanna Wolosz, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 9 febbraio

Ore 15.20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.