LIVE Conegliano-Milano, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne all’assalto della corazzata veneta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Italia 2025 tra Numia Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano. All’Unipol Arena di Bologna Conegliano è a caccia della sesta, Milano a caccia della prima Coppa Italia. Per la terza volta nel giro di otto mesi Conegliano e Milano si trovano di fronte in una finale. Prima la Champions League, vinta da Conegliano al tie-break, poi la Supercoppa, vinta da Conegliano al tie-break e adesso, questo pomeriggio, all’Unipol Arena di Bologna, la finale di Coppa Italia, che ha come grande favorita, attenzione attenzione, Conegliano.

La distanza fra le venete e tutte le altre squadre, in questi otto mesi, si è ampliata e oggi la Prosecco Doc Imoco va a caccia della sua sesta Coppa Italia, la quinta consecutiva, della vittoria numero 35 in stagione consecutiva e del trofeo in Italia numero 17 consecutivo. Numeri da urlo di cui, probabilmente, si parlerà fra 50 anni o forse anche più. La domanda che serpeggia nel mondo del volley femminile è: come è possibile pensare di poter battere Conegliano? Come si battono le venete? Probabilmente la risposta non c’è, perché finora nessuno è riuscito a mettere seriamente alle corde la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma ieri contro Novara qualcosa in casa veneta ha scricchiolato. La battuta rischiata di Novara ha saputo mettere in difficoltà in particolare Zhu in ricezione, e tutta la squadra ne ha risentito, compresa Wolosz, che ha dovuto affidarsi alla bravura e all’efficacia in attacco di Haak, che ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta.

Se Conegliano non sarà messa in difficoltà in ricezione, la strada per la sesta Coppa Italia e il sesto trofeo consecutivo sarà pressoché spianata. Milano, però, non ha le stesse caratteristiche di Novara e dunque dovrà forzare oltremodo per riuscire a prendere la via giusta. Conegliano ha dalla sua una semifinale più veloce e giocata tre ore prima ieri, Milano la carica per aver avuto la meglio nella tiratissima semifinale contro Scandicci, in una partita affatto scontata che può dare la giusta energia quantomeno per provare l’assalto alla diligenza.

Il Vero Volley, va ricordato, deve ancora alzare il primo trofeo della sua storia e oggi per la squadra di Lavarini sarebbe un’impresa doppia, perché vincere contro Conegliano oggi vale davvero tanto. Si rinnovano tante sfide che hanno infiammato le ultime stagioni in Italia e in Europa: Orro contro Wolosz in regia, Egonu contro Haak nel ruolo di opposta, le due azzurre titolari, Danesi, migliore in campo ieri contro Scandicci, e Fahr al centro. De Gennaro contro Fukudome nel ruolo di libero. È sicuramente una sfida stellare, che regalerà spettacolo anche a chi non è tifoso delle due formazioni in campo.

Da una parte Santarelli si affiderà alla squadra tipo: Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Chirichella (la ex più attesa) al centro, Zhu e Gabi in banda e De Gennaro libero. Lavarini schiererà Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Heyrman e Kurtagic al centro con Fukudome libero.

Da una parte Santarelli si affiderà alla squadra tipo: Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Chirichella (la ex più attesa) al centro, Zhu e Gabi in banda e De Gennaro libero. Lavarini schiererà Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Heyrman e Kurtagic al centro con Fukudome libero.