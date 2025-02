LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca l’acuto in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2025. Continua la sessantaseiesima edizione della corsa a tappe spagnola che porterà i corridori da Alfafar a Valencia.

La tappa di ieri è stata vinta dal colombiano Santiago Buitrago della Bahrain Victorious che ha preceduto di 6 secondi Jonathan Milan (Lidl-Trek) autore di una grandissima prova su un percorso non a lui congeniale. Terzo all’arrivo lo svedese Jakob Soderqvist, anticipato in volata proprio dall’italiano. In virtù della vittoria nella quarta tappa, il corridore colombiano è ora leader della classifica generale, con un vantaggio di 8 secondi dal portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates).

La tappa conclusiva della Volta a la Comunitat Valenciana partirà da Alfafar ed arriverà a Valencia dopo 104.2 chilometri totali. Il percorso non presenta alcuna difficoltà ed il gruppo farà di tutto per arrivare in testa alla volata finale, non lasciando spazio alla fuga. Grande occasione per Jonathan Milan, il corridore della Lidl-Trek ha dimostrato già ieri di essere in ottima condizione e proverà ad ottenere la vittoria nell’ultima tappa.

La partenza della quinta frazione è prevista alle 14 e 56. Qui su OA Sport offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa integrale della Volta a la Comunitat Valenciana 2025 a partire dalle 14 e 45. Buon divertimento!