LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare per Deromedis senza Duplessis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di Skicross di Val di Fassa, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Secondo appuntamento sul tracciato di Passo San Pellegrino con Simone Deromedis che stavolta si presenta da secondo della classe. L’azzurro insegue infatti il tedesco Florian Wilmsmann, terzo in gara-1.

Deromedis deve anzitutto riscattare la nona posizione colta ieri, per poi eventualmente approfittare dell’assenza del francese Youri Duplessis Kergomard, eliminato nelle qualificazioni di gara-2 e quarto in gara-1. Saranno tre gli italiani in gara, con Dominik Zuech inserito nella heat 3 proprio con Deromedis, il francese Nicolas Raffort ed il britannico Johns Scott. Seconda batteria invece per Federico Tomasoni, 24° nelle qualificazioni.

In campo femminile la sola Jole Galli cercherà di tenere alto l’onore italiano. L’azzurra gareggerà nel terzo quarto di finale in compagnia della svizzera Fanny Smith, dell’australiana Kyra Wheatley e della francese Mylene Ballet Baz. Favorita d’obbligo la canadese Marielle Thompson, a caccia del back-to-back sul tracciato di Val di Fassa.

Le fasi finali della gara di Skicross di Val di Fassa, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025, inizieranno alle 12.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!