Speed skating, podi per Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida a Tomaszów Mazowiecki. Vince ancora Jordan Stolz

Doppio podio per l’Italia all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove si è disputata la seconda giornata della quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: piazza d’onore per Davide Ghiotto sui 5000, terza posizione per Francesca Lollobrigida sui 3000.

Nei 5000 metri maschili il successo va al norvegese Sander Eitrem, il quale va a vincere in 6:16.62, davanti a Davide Ghiotto, secondo con il crono di 6:18.29, a 1.67, ed al ceco Metoděj Jílek, terzo in 6:18.87, a 2.25 dal norvegese ed a 0.58 dall’azzurro. Settima posizione per Michele Malfatti in 6:24.56, a 7.94, mentre in Division B Riccardo Lorello si piazza al terzo posto con il tempo di 6:22.41, facendo meglio sia di Andrea Giovannini, sesto in 6:27.20, che di Daniele Di Stefano, undicesimo in 6:30.40.

Nei 3000 metri femminili ad imporsi è la norvegese Ragne Wiklund, vittoriosa in 4:03.70, la quale va a precedere la neerlandese Merel Conijn, seconda in 4:04.59, a 0.89 dalla vetta, mentre Francesca Lollobrigida sale sul gradino più basso del podio in 4:05.32, a 1.62. In Division B ottima prestazione di Alice Marletti, che si classifica seconda in 4:13.80, mentre Laura Lorenzato termina 27ma in 4:23.40.

Nei 1000 metri maschili ennesima affermazione dello statunitense Jordan Stolz, che ritocca il record della pista, abbassandolo a 1:08.42, limando un decimo al precedente primato di Wesly Dijs in 1:08.52, vecchio di due anni. Alle sue spalle il neerlandese Kjeld Nuis, secondo in 1:08.78, a 0.36, ed il cinese Zhongyan Ning, terzo in 1:08.84, a 0.42. In Division B il miglior azzurro è David Bosa, 14° in 1:11.15, mentre Daniele Di Stefano si piazza 17° in 1:11.25, infine Francesco Betti termina 24° in 1:12.06.

Nei 1000 metri femminili successo della nipponica Miho Takagi, che si impone in 1:14.80, fermandosi a 0.02 dal record della pista. Molto distanti tutte le avversarie: piazza d’onore per la cinese Mei Han, seconda in 1:16.31, a 1.51, gradino più basso del podio per l’altra giapponese Rio Yamada, terza in 1:16.33, a 1.53. In Division B l’unica azzurra al via, Giorgia Aiello, si classifica decima in 1:19.03.