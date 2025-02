Speed skating, Ghiotto cede a Eitrem nei 5000 metri: la Coppa del Mondo si deciderà all’ultima gara

All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, arriva un altro podio in casa Italia: a conquistarlo è Davide Ghiotto, che si classifica secondo nei 5000 metri maschili e mantiene la vetta della classifica delle lunghe distanze (5000 e 10000) della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating.

La vittoria va al norvegese Sander Eitrem, il quale, partito nella serie successiva rispetto a Ghiotto, dunque con tutti i riferimenti cronometrici dell’azzurro, resta costantemente al di sotto del tempo fatto segnare dall’italiano e va a vincere in 6:16.62, centrando il terzo successo consecutivo nella distanza sul circuito maggiore.

Piazza d’onore per l’azzurro Davide Ghiotto, il quale addirittura ai 3400 metri aveva il quarto intermedio, salvo poi rimontare nella parte finale e firmare il sorpasso che vale il secondo posto a 400 metri dall’arrivo, chiudendo poi con il crono di 6:18.29, a 1.67 dal vincitore odierno.

Gradino più basso del podio per il ceco Metoděj Jílek, terzo in 6:18.87, a 2.25 dal norvegese ed a 0.58 dall’azzurro, mentre resta ai piedi del podio il transalpino Timothy Loubineaud, quarto in 6:19.70, a 3.08, in testa per i primi 1400 metri, poi alle spalle di Eitrem fino ai 3400, salvo calare negli ultimi quattro giri.

Settima posizione per Michele Malfatti in 6:24.56, a 7.94, mentre in Division B Riccardo Lorello si piazza al terzo posto con il tempo di 6:22.41, facendo meglio sia di Andrea Giovannini, sesto in 6:27.20, che di Daniele Di Stefano, undicesimo in 6:30.40.

Ad una gara dal termine è corsa a due nella classifica di Coppa del Mondo riservata alle lunghe distanze (5000 e 10000), dove resta al comando Davide Ghiotto, il quale conserva la vetta con 282 punti, ma vede avvicinarsi il norvegese Sander Eitrem, secondo a quota 276, a soli 6 punti dall’azzurro.