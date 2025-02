Speed skating, Daniele Di Stefano sesto sui 1500 a Tomaszów Mazowiecki. Settima Serena Pergher sui 500

Si è aperta all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: nella prima giornata spazio alle gare su 500 e 1500, con l’Italia che porta a casa quale miglior risultato il sesto posto di Daniele Di Stefano nei 1500 metri maschili.

Nei 1500 maschili la vittoria va allo statunitense Jordan Stolz, che ritocca il record della pista abbassandolo a 1:45.08 (prec. 1:45.44, sempre suo), beffando, per una questione di millesimi il norvegese Peder Kongshaug, secondo pur essendo accreditato dello stesso tempo al centesimo. Terza piazza per il cinese Zhongyan Ning in 1:46.06, a 0.98, mentre va sottolineato l’ottimo sesto posto di Daniele Di Stefano in 1:47.36, a 2.28. In Division B si classifica decimo Riccardo Lorello in 1:49.29, mentre si piazza 13° Francesco Betti in 1:49.72, infine chiude 23° Davide Ghiotto in 1:50.41.

Nei 500 femminili vince la statunitense Erin Jackson in 38.08, che precede la neerlandese Suzanne Schulting, seconda in 38.17, a 0.09, e la padrona di casa polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza in 38.31, a 0.23. Ottima prestazione di Serena Pergher che, in una classifica cortissima, termina settima in 38.38, a 0.30, ma a soli 0.07 dal podio. Ventesimo posto, invece, per Giorgia Aiello in 39.43, a 1.35.

Nei 1500 femminili affermazione della neerlandese Marijke Groenewoud in 1:56.67, davanti alla nipponica Miho Takagi, alla piazza d’onore in 1:57.50, a 0.83, ed alla cinese Mei Han, terza in 1:57.56, a 0.89. Centra la top ten Francesca Lollobrigida, decima in 1:59.53, a 2.86, mentre si classifica 17ma Arianna Fontana in 2:00.58, a 3.91.

Nei 500 maschili altro successo di giornata per lo statunitense Jordan Stolz, vittorioso in 34.49, che va a precedere il canadese Laurent Dubreuil, secondo in 34.73, a 0.24, ed il sudcoreano Jun-Ho Kim, che sale sul gradino più basso del podio in 34.77, a 0.28. In Division B termina 24° David Bosa in 36.14.