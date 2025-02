Speed skating, Italia in cerca di conferme a Tomaszów Mazowiecki: Ghiotto e Lollobrigida i punti di riferimento

Si torna a competere nel prossimo week end (21-23 febbraio) nella Coppa del Mondo di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Messa in archivio la trasferta nordamericana, la squadra italiana guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, vorrà confermarsi sui livelli degli appuntamenti precedenti.

Nel quarto round stagionale a Milwaukee, gli azzurri sono saliti sul podio in ben cinque circostanze, con Francesca Lollobrigida straordinaria protagonista. Tre presenze nella top-3 per lei, tornando a vincere nel massimo circuito internazionale sui 3000 metri, a distanza di poco più di tre anni di quanto fatto a Calgary (Canada).

Il tutto poi da associare anche al primo podio nei 1500 metri in Coppa del Mondo e alla piazza d’onore nella sua Mass Start. Ecco che per Francesca l’appetito vien mangiando, aspettandosi da se stessa delle conferme rispetto ai risultati ottenuti negli States. A conti fatti, per Francesca sono 21 podi individuali in carriera.

Stimoli ne avrà anche Davide Ghiotto, secondo nei 5000 metri a Milwaukee, dopo aver stabilito a Calgary uno strepitoso record del mondo nei 10000. Come confessato ai microfoni di Salotto Bianco (in onda sul canale Youtube di OA Sport), c’è la voglia di migliorare anche nei 5 km, dal momento che il norvegese Sander Eitrem si sta dimostrando un rivale molto forte, capace di batterle Davide su questa distanza.

Vedremo come andrà a finire in Polonia. Sarà interessante anche verificare quanto potrà accadere nella Mass Start maschile, dove Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano possono fare decisamente bene.