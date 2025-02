Speed skating, Francesca Lollobrigida sul podio nei 3000 metri a Tomaszów Mazowiecki

Arriva il primo podio dell’Italia all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove è in corso la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: Francesca Lollobrigida chiude al terzo posto sui 3000 metri femminili.

Per Francesca Lollobrigida si tratta del 22° podio in carriera nel circuito maggiore, con la trentaquattrenne laziale che si porta a -1 da Enrico Fabris, secondo a quota 23 nella graduatoria degli azzurri con il maggior numero di top 3 in carriera. Al comando della particolare classifica c’è Chiara Simionato a quota 35.

Ad una tappa dal termine della Coppa del Mondo 2024-2025, Francesca Lollobrigida è seconda nella graduatoria riservata alle lunghe distanze (3000 e 5000) a quota 221, alle spalle della norvegese Ragne Wiklund, prima con 266, ma davanti alla neerlandese Merel Conijn, terza a quota 215.

L’azzurra, inserita nell’ultima batteria, fa segnare il miglior intermedio fino al rilevamento dei 1400 metri, poi cala nella seconda parte della prova e cede il passo alla norvegese Ragne Wiklund, vittoriosa in 4:03.70 grazie ad una condotta di gara in crescendo.

Proprio nel corso dell’ultimo giro l’azzurra vede sfumare anche la piazza d’onore, venendo battuta nella propria batteria dalla neerlandese Merel Conijn, seconda in 4:04.59, a 0.89 dalla vetta, mentre Francesca Lollobrigida sale sul gradino più basso del podio in 4:05.32, a 1.62.