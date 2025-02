Speed skating, i convocati dell’Italia per Tomaszów Mazowiecki: Ghiotto e Lollobrigida le stelle azzurre, c’è anche Fontana

Tutto pronto a Tomaszów Mazowiecki per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating, in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. Sul ghiaccio polacco va in scena questo weekend il penultimo appuntamento stagionale del circuito maggiore su pista lunga, in attesa del round conclusivo previsto il prossimo fine settimana a Heerenveen.

La Nazionale italiana si presenta in Polonia con una rappresentativa di 13 atleti (6 donne e 7 uomini): Giorgia Aiello, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Alice Marletti, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti.

“Il meteo non ci ha aiutato nei 10 giorni di raduno in Italia in avvicinamento a questa tappa ma la squadra è pronta e motivata. Sarà importante mantenere un livello alto anche per confermarsi poi a Heerenveen che è una pista più veloce in cui si potranno registrare tempi interessanti. Dobbiamo pensare ad accumulare anche punti per la prossima stagione di Coppa del Mondo oltre a cercare slot di qualifica per i Mondiali. Sono fiducioso, poi sarà il ghiaccio a parlare“, dichiara il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto.

Selezione tricolore che può ambire al podio con Ghiotto sui 5.000, con la coppia Di Stefano-Giovannini nella mass start maschile e con Lollobrigida nei 1.500, 3.000 e nella partenza in linea femminile. Da monitorare inoltre la crescita di Di Stefano sui 1.500 e di Pergher sui 500, entrambi in grado di giocarsi un piazzamento di rilievo. Di seguito le distanze in cui si cimenteranno i vari azzurri a Tomaszów Mazowiecki.

500 maschili: Bosa.

1.000 maschili: Betti, Bosa e Di Stefano.

1.500 maschili: Betti, Di Stefano, Lorello e Giovannini/Ghiotto.

5.000 maschili: Di Stefano, Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti.

Mass Start maschile: Di Stefano e Giovannini.

500 femminili: Pergher e Aiello.

1.000 femminili: Aiello.

1.500 femminili: Fontana e Lollobrigida.

3.000 femminili: Lollobrigida, Lorenzato e Marletti.

Mass Start femminile: Lollobrigida e Marletti.