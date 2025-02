Quando iniziano i Test di F1? Programma, orari, tv, streaming

Dal 26 al 28 febbraio a Sakhir (Bahrain) andranno in scena le ormai canoniche giornate di test pre-season di F1. Il Circus delle quattro-ruote ripartirà con il campionato nel week end del 14-16 marzo dall’Australia, ma prima dell’appuntamento a Melbourne i team affronteranno le prove pre-stagionali per verificare la bontà delle nuove vetture e deliberare lo sviluppo.

Come si può intuire, tempo per testare non ce ne sarà molto e le squadre saranno chiamate a massimizzare il tutto, puntando soprattutto avere il giusto equilibrio tra prestazione e affidabilità. Inutile negare che ci siano non poche attese in Ferrari. La nuova coppia formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton è tra i motivi di grande interesse di questo Mondiale 2025.

Scopriremo soprattutto se la SF-25 saprà dimostrarsi all’altezza delle aspettative. La monoposto, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere svelata attraverso alcuni rendering sui canali social della scuderia di Maranello il 18 febbraio, mentre il giorno successivo ci sarà uno shakedown a Fiorano, prima della partenza per il Bahrain.

Il programma prevede otto ore di prove nei singoli giorni, suddivisi in due sessioni: quattro ore al mattino (08.00-12.00 italiane) e quattro ore al pomeriggio (13.00-17.00 italiane). Prevista, quindi, una pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00 italiane. Sul tracciato si potrà essere solo una monoposto per team, per un massimo di dieci piloti sul circuito contemporaneamente. Ogni racing driver avrà a disposizione, quindi, 12 ore complessive per prepararsi in vista del primo round dell’Albert Park.

La copertura televisiva dei test di F1 2025, in programma a Sakhir (Bahrain) dal 26 al 28 febbraio, allo stato attuale delle cose non è prevista. Lo stesso discorso vale per lo streaming. Vedremo se Sky Sport, come è accaduto nelle stagioni passate, comunicherà la diretta in tv e streaming in prossimità dell’evento. OA Sport, in ogni caso, vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei giorni di test.

CALENDARIO TEST BAHRAIN F1 2025

Mercoledì 26 febbraio (orari italiani)

08:00-12:00 sessione mattutina

13:00-17:00 sessione pomeridiana

Giovedì 27 febbraio (orari italiani)

08:00-12:00 sessione mattutina

13:00-17:00 sessione pomeridiana

Venerdì 28 febbraio (orari italiani)

08:00-12:00 sessione mattutina

13:00-17:00 sessione pomeridiana

PROGRAMMA TEST F1 BAHRAIN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento

Diretta streaming: non prevista al momento

Diretta testuale: OA Sport