F1, risultati seconda giornata Test Barcellona: Leclerc davanti a Hamilton, Ferrari meglio della McLaren

Pirelli aveva pianificato due giorni di test per provare i prototipi degli penumatici che verranno utilizzati in F1 a partire dal prossimo anno, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico che prevede gomme più strette di 25 millimetri all’anteriore e di 30 millimetri al posteriore. Ferrari e McLaren si sono impegnate sul tracciato di Barcellona e hanno fornito una mole di dati importanti all’azienda meneghina, che li terrà in seria considerazione proprio in vista della prossima annata agonistica.

Le vetture scese in pista in terra catalana ha completato un totale di 300 giri, ovvero l’equivalente di quattro Gran Premi e mezzo. Nello specifico Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno percorso la medesima distanza con la Rossa (74 tornate a testa), mentre Oscar Piastri si è prodigato in ben 152 giri al volante della vettura papaya. I tempi siglati al termine della sessione sono poco significati vista la specificità del lavoro svolto: Leclerc è stato il più veloce (1:14.971 il suo miglior crono) davanti a Piastri (1:15.815) e Hamilton (1:16.759).

Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport, ha fatto un punto della situazione dopo la giornata odierna, la seconda e ultima delle due programmata in Spagna: “È stata una sessione molto utile, che ci ha permesso in particolare di mettere a confronto diverse versioni delle costruzioni in vista della prossima stagione nonché di sperimentare anche alcune mescole della parte più dura della gamma“.

Il volto di Pirelli ha poi proseguito: “Il circuito di Barcellona è tradizionalmente uno dei più probanti per le gomme, sia in termini di energie esercitate che di degrado. Le indicazioni che abbiamo raccolto in questi due giorni intensi saranno molto importanti per il prosieguo dello sviluppo di questa generazione di pneumatici. È un inizio di stagione veramente impegnativo, con quattro sessioni di prove programmate prima ancora del via del campionato e desidero ringraziare tutte le squadre che stanno collaborando con noi perché sappiamo quanto sia intenso il lavoro durante queste settimane“.

Il Mondiale F1 2025 scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia sul circuito di Melbourne. Settimana prossima sono previsti altri Test Pirelli: giovedì 13 e venerdì 14 febbraio saranno impegnate Alpine (entrambe le giornate), McLaren e Mercedes (una giornata a testa).