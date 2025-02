F1, i risultati dei Test di Barcellona: Hamilton davanti a Leclerc, McLaren la più veloce

Due giorni di test per alcune scuderie di F1 al Montmeló (Spagna). Ferrari e McLaren sono state impegnate ieri nel day-1 volto a testare le nuove mescole Pirelli del 2026. La scuderia di Maranello ha diviso il lavoro tra i due piloti presenti: al mattino ha girato Lewis Hamilton, mentre nel pomeriggio è stato la volta di Charles Leclerc.

Il britannico e il monegasco sono stati al volante della SF-24 e Lewis ha preceduto, seppur di poco, di Charles: 1’15″930 per il Re Nero rispetto all’1’16″060 del racing driver del Principato. Tempi da prendere con le molle, dal momento che le monposto sono state adattate alle caratteristiche degli pneumatici.

Tuttavia, per Hamilton era importante dar seguito al suo percorso di adattamento al team dopo aver affrontato in precedenza prove con la SF-23, ovvero l’auto di due stagioni fa. Per il sette-volte iridato 87 giri, rispetto agli 86 di Leclerc. Il migliore è stato però Norris con la McLaren che ha siglato il crono di 1’15″215, coprendo ben 159 giri e sobbarcandosi tutto il lavoro, dal momento che quest’oggi ci sarà in pista Oscar Piastri.

Presente in Spagna anche l’Alpine, con una monoposto datata, senza però effettuare delle prove sulle gomme. Quest’oggi si concluderà il programma con la Rossa che cambierà l’ordine rispetto a ieri: al mattino girerà Charles e nel pomeriggio Lewis, in maniera tale da avere una comparativa chiara sul comportamento delle coperture.