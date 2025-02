F1, possibile cambio di programma nella presentazione della nuova Ferrari: quando si scoprirà la SF-25?

Ci potrebbe essere un cambio di programma nella presentazione della nuova Ferrari, che darà la caccia ai titoli mondiali (piloti e costruttori) nel prossimo campionato di F1. L’indicazione, arrivata dall’autorevole AutoRacer.it e confermata anche da altri addetti ai lavori, riporta che la scuderia di Maranello anticiperà il vernissage della nuova “nata” sotto l’insegna del Cavallino Rampante.

In un primo momento, si era compreso che la Rossa si sarebbe svelata mercoledì 19 febbraio, con annesso shakedown a Fiorano per i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lo schedule parrebbe mutato. La SF-25, questo il nome della nuova macchina del Cavallino, potrebbe essere ammirata nella serata del 18 febbraio, una volta terminato l’evento londinese organizzato dalla F1 dove tutte le squadre saranno presenti per lo più per presentare le livree delle monoposto 2025.

Come avverrà il tutto? Attraverso la pubblicazione di una serie di render che verranno diffusi dalla Ferrari sui propri canali social. Resta però in programma il citato shakedown sulla pista di proprietà del team e sicuramente i tifosi si organizzeranno per non perdersi neanche un istante di quest’uscita.

La Rossa, inoltre, ha pubblicato nelle ultime ore un video sulle proprie piattaforme, in cui si può distinguere in maniera chiara il primo “rombo” della Power Unit della nuova macchina, che si spera possa riportare l’iride a Maranello.