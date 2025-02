Frederic Vasseur: “Per vincere il Mondiale di F1 bisognerà rischiare, puntiamo ad avere una buona vettura da subito”

Il prossimo 19 febbraio scopriremo le forme della nuova Ferrari che darà la caccia ai due titoli (piloti e costruttori) in F1. L’obiettivo non è una novità e la Rossa vuol cominciare col piglio giusto, seguendo il percorso che le ha permesso di essere il team a ottenere più punti nella seconda parte di stagione, dalla pausa estiva in avanti.

Certo, alla prova dei fatti, il Mondiale piloti è stato conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quello dei marchi dalla McLaren, spuntandola nel confronto proprio con la scuderia di Maranello. Per questo, il target sarà quello di iniziare fin da subito in maniera convincente per non trovarsi poi a dover inseguire i principali competitors, in considerazione anche di quanto accadrà nel 2026. Il pensiero è alla stagione dei grossi cambiamenti regolamentari.

Intervista da F1TV, il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, si è espresso in maniera molto chiara: “Tutti devono rischiare: se non lo fai sei morto. Non è mai facile sviluppare una nuova monoposto, ma con quella di quest’anno è ancora più difficile perché il 2025 non sarà una stagione come le altre. Dovremo concentrarci molto presto sullo sviluppo per il 2026, e ciò significa che sarà fondamentale avere una buona macchina in Bahrain. Dato che lo sviluppo ulteriore verrà interrotto molto presto, sarà difficile recuperare se non si è al passo con i tempi all’inizio della stagione“, ha affermato.

“Penso che stiamo facendo buoni progressi, sia con la squadra che con la macchina. Tutto sta andando nella giusta direzione, ma sono anche convinto che non sarà facile. La McLaren sta facendo un ottimo lavoro e sono certo che anche la Red Bull e la Mercedes faranno tutto il possibile per tornare al top. Possiamo aspettarci una bella lotta con almeno quattro squadre al vertice. Non sarà facile, ma se faremo tutto bene potremo vincere il titolo“, ha concluso il manager francese.

Vedremo se la SF-25, la nuova nata sotto l’insegna del Cavallino, consentirà al monegasco Charles Leclerc e a Lewis Hamilton di lottare per l’iride. Giova ricordare che dal 26 al 28 febbraio, in Bahrain, ci saranno i test pre-season e lì si comincerà a capire se il progetto sarà nato bene o meno, prima del via ufficiale del campionato che ci sarà in Australia nel week end del 14-16 marzo.