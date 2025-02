LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Goggia e Brignone in pista prima del superG

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa femminile dei Mondiali di Sci Alpino 2025 in scena a Saalbach. Dopo lo straordinario oro vinto ieri dall’Italia nel parellelo a squadre i riflettori tornano sulla discesa libera per la seconda prova.

Nella prima giornata la più veloce è stata Lara Gut Behrami. La svizzera ha impressionato sin da subito su una pista che è apparsa poco tecnica e molto scorrevole. L’unica atleta in grado di rimanere a contatto è stata Breezy Johnson, che ha chiuso a 5 centesimi dall’elvetica. Terza posizione per Federica Brignone che ha chiuso a 63 centesimi destando buone sensazioni, così come Sofia Goggia (quinta a 79 centesimi).

Giornata estremamente importante per le seconde linee italiane. La prova odierna dovrebbe essere l’ago della bilancia nell’assegnazione dell’ultimo posto disponibile. Nicol Delago, Marta Bassino ed Elena Curtoni si contenderanno la partecipazione alla discesa libera dei Mondiali. Delago sembra essere favorita visto anche il settimo posto ottenuto nella prova di ieri. Poco più dietro Curtoni che ha chiuso a 7 decimi dalla connazionale. Maggiori difficoltà per Bassino, che sembra essere tagliata fuori da una pista poco congeniale alle sue caratteristiche.

La seconda prova cronometrata della discesa dei Mondiali di Saalbach inizierà alle 10.00 con la partenza di Nicol Delago, pettorale numero 1.