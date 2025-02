LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: Paris e Casse prendono confidenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di Saalbach 2025. Sulle nevi austriache iniziano i training degli uomini jet mentre la manifestazione ha già assegnato le prime medaglie con il parallelo a squadre andato in scena ieri vinto da una magnifica Italia. Occasione dunque per i partecipanti alla discesa iridata per testare condizioni di neve, tracciato e materiali.

Italia che cerca uno squillo dai due uomini di punta, ovvero Dominik Paris e Mattia Casse, chiamati ad offrire la miglior gara della stagione nel momento che conta. I due posti restanti saranno contesi da Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni, che dovranno impressionare i tecnici durante le prove cronometrate.

Partirà con i favori del pronostico in gara lo svizzero Marco Odermatt, che con i connazionali Alexis Monney e Franjo Von Allmen rischia di monopolizzare il podio iridato. Tra i padroni di casa è rebus per Vincent Kriechmayr, rientrato dopo l’infortunio patito a Wengen. Austria che punta anche su Stefan Babinsky e Daniel Hemetsberger, mentre il rientrante Raphael Haaser proverà a strappare l’ultimo posto disponibile. Da non sottovalutare il canadese Cameron Alexander e gli americani Bryce Bennet e Ryan Cocharan-Siegle, che nella gara secca possono estrarre il coniglio dal cilindro.

La prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di Saalbach inizierà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!