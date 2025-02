LEGGENDARI CAMPIONI DEL MONDO! Collomb, Della Mea, Vinatzer e Della Vite battono la Svizzera e trionfano nel parallelo a squadre!

L’Italia comincia nella maniera più straordinaria possibile i Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach (Austria). Arriva la medaglia d’oro nel parallelo a squadre per Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb che hanno fatto un percorso straordinario, concluso con la vittoria in finale sulla fortissima Svizzera.

Italia che come previsto comincia con il piede giusto, battendo per 4-0 l’Ucraina nonostante tempi non eccezionali. Gestione assoluta e manche quasi da prassi per Lara Della Mea, Alex Vinatzer, Giorgia Collomb e Filippo Della Vite e niente da fare per i modesti avversari. Accoppiamento di quarti di finale con la Francia di Clara Direz, Leo Anguenot, Marie Lamure e Thibaut Favrot: transalpini che si sono sbarazzati per 4-0 agli ottavi della Gran Bretagna.

Ai quarti di finale si salva per un soffio la Svizzera che pareggia 2-2 contro la Germania, ma grazie al velocissimo 24”06 di Thomas Tumler all’ultima discesa riesce ad approdare in semifinale. Eliminazione a sorpresa per la Norvegia, sconfitta per 3-1 dagli Stati Uniti grazie a Paula Moltzan, Nina O’Brien e River Radamus. Fuori anche l’Austria, sconfitta dalla Svezia per la somma dei tempi sul 2-2: decisive Estelle Alphand e Sara Hector.

Fantastica l’Italia che batte 3-1 la Francia per qualificarsi alla semifinale. Lara Della Mea domina contro Clara Direz e la anticipa di 84 centesimi, poi Alex Vinatzer vince una manche tiratissima contro Thibaut Favrot per 3 centesimi. Giorgia Collomb è sconfitta per 4 centesimi da Maria Lamure, ma ci pensa Filippo Della Vite a regalarci la semifinale, battendo Leo Anguenot per 0”13.

Per la finale si qualifica la Svizzera che prevale sugli Stati Uniti grazie al tempo combinato dopo il 2-2 maturato nelle quattro discese: ancora decisivo Thomas Tumler. A raggiungerla c’è una fantastica Italia che per un solo centesimo nel tempo combinato prevale sulla Svezia: a trascinarla sono Lara Della Mea e Giorgia Collomb che battono Sara Hector ed Estelle Alphand.

Bronzo che va appannaggio della Svezia che supera gli Stati Uniti grazie al 3-1 maturato grazie ai successi di Sara Hector, Kristoffer Jakobsen e Fabian Ax Swartz.

L’Italia poi riesce a completare un altro capolavoro splendido battendo la favorita Svizzera: prima Giorgia Collomb mette in riga Wendy Holdener anticipandola per 60 centesimi, poi ribaltano tutto Luca Aerni e Delphine Darbellay superando Filippo Della Vite e Lara Della Mea (scivolata)I. Quindi ci ha pensato un fantastico Alex Vinatzer vincendo contro Thomas Tumler addirittura per 61 centesimi. È delirio azzurro.