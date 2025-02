LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: riparte il duello tra Brignone e Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo gigante femminile al Sestriere sulla pista Giovanni Alberto Agnelli, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

Riparte la corsa alla Sfera di Cristallo per Federica Brignone dopo la bellissima rassegna iridata a Saalbach che gli ha regalato l’argento in superG e soprattutto l’oro in gigante. La tappa è quella di Sestriere sulla meravigliosa pista Giovanni Alberto Agnelli.

La valdostana proverà ad andare oltre una condizione di salute non fantastica in un contesto in cui ha già vinto una volta nel 2020, in una splendida gara in cui vinse ex-aequo con Petra Vlhova. Brignone è in testa alla classifica generale con 799 punti e proverà a ottenere un ampio bottino di punti da questo fine settimana con ben due giganti uno dietro l’altro.

Lara Gut-Behrami però preme da dietro e ha appena 70 punti di svantaggio nei confronti di Brignone. L’elvetica sta disputando una stagione sicuramente meno convincente e brillante di quella della fuoriclasse di La Salle, ma riesce a rimanere in quota grazie alla sua straordinaria continuità e ai tanti piazzamenti che ha ottenuto, oltre a qualche uscita di troppo di Brignone.

Altre due avversarie estremamente pericolose saranno Alice Robinson e Sara Hector: la neozelandese è in grandissima forma e ai Mondiali è stata l’unica a rimanere sulle code dell’azzurra, mentre la svedese in una pista così può trovare il contesto per scatenare tutta la sua energia e la sua potenza. Di fronte all’appuntamento con il sogno Sfera di Cristallo, ancora ci sono insidie e curve per Federica Brignone e questo sarà un weekend cruciale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo gigante femminile al Sestriere sulla pista Giovanni Alberto Agnelli, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30. Buon divertimento!