STRINGI I DENTI E VAI! Irreale Federica Brignone: vince il gigante di Sestriere con l’influenza e allunga in classifica!

Più forte di tutto, anche dell’influenza. Una straordinaria Federica Brignone trionfa nel gigante del Sestriere e sferra un colpo determinante nella lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo. L’ennesimo capolavoro di una stagione che sta diventando sempre di più indimenticabile, con la valdostana che ha saputo dominare anche oggi proprio come al Mondiale, nonostante la malattia dei giorni scorsi e tutte le difficoltà che essa ha creato.

Dopo l’uscita di Lara Gut-Behrami nella prima manche, Brignone aveva davvero la grande occasione di allungare sulla diretta rivale e lo ha fatto al massimo, andando a prendersi la vittoria e i 100 punti. Adesso il vantaggio di Federica è di 170 punti sull’elvetica e domani si replica ancora in gigante. Mancano ancora tante gare, ma quello di oggi è un momento che può davvero risultare decisivo nella stagione.

Proprio come ai Mondiali, al secondo posto chiude ancora Alice Robinson, ma questa volta in testa a metà gara c’era la neozelandese, che non ha potuto nulla contro una Brignone fenomenale nella seconda manche. Robinson alla fine ha concluso a 40 centesimi dalla valdostana, una posizione che le permette comunque di tenere al sicuro il pettorale rosso di leader della classifica di gigante.

Sul podio ci sale la norvegese Thea Louise Stjernesund, ma staccatissima da Brignone visto che il distacco sale sopra il secondo e mezzo (+1.57). Quarto posto per la croata Zrinka Ljutic (+1.85), che ha preceduto la svedese Sara Hector (+1.97) e l’americana Paula Moltzan (+2.01), che aveva un posto già sicuro sul podio prima di un clamoroso errore nel finale, con la statunitense che si è praticamente fermata a poche porte dal traguardo. Settima Lara Colturi (+2.21), che ha preceduto l’americana Nina O’Brien (+2.63). Completano la Top-10 al nono posto a pari merito la svizzera Camille Rast e l’austriaca Julia Scheib (+2.67).

Tredicesima posizione per Sofia Goggia (+2.85), che ha confermato lo stesso piazzamento della prima manche. Marta Bassino perde quattro posti e chiude diciottesima (+3.96). A punti anche Asja Zenere, che conclude la sua gara in ventitreesima posizione (+4.54).

Come detto in classifica generale Federica Brignone comanda con 899 punti davanti a Lara Gut-Behrami con 729 punti, mentre al terzo posto c’è la croata Zrinka Ljutic con 651. In quella di gigante, invece, c’è Alice Robinson in testa con 380 punti davanti alla svedese Sara Hector (341) e a Federica Brignone (300).