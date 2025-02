LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista “Mont Lachaux” si torna in azione dopo il primo allenamento di ieri che ha fatto togliere la ruggine agli specialisti della velocità.

La seconda prova della discesa di Crans Montana prenderà il via alle ore 10.00 e ci darà risposte importanti dopo il primo assaggio di ieri. Il miglior tempo di ieri è stato di Stefan Rogentin davanti a Stefan Eichberger e Mattia Casse. Quarta posizione per Daniel Hemetsberger quinta per Ryan Cochran-Siegle. Più indietro gli altri italiani: 14a posizione per Nicolò Molteni, 15a per Benjamin Jacques Alliod, 21° Christof Innerhofer, 27° Florian Schieder, quindi Giovanni Franzoni e lontanissimo Dominik Paris.

Nella graduatoria generale Marco Odermatt comanda con 1066 punti contro i 746 di Henrik Kristoffersen ed i 637 di Loic Meillard. Nella Coppa di discesa, invece, la situazione è più equilibrata. C’è sempre Marco Odermatt a dettare il passo con 365 punti contro i 272 di Franjo von Allmen ed i 217 di Miha Hrobat. Quarto Justin Murisier con 202, quinto Alexis Monney con 200 per ben 4 elvetici nelle prime 5 posizioni.

La seconda prova della discesa di Crans Montana scatterà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!