Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Sestriere. Una vittoria e anche una comparsa in slalom

Il Mondiale si è appena concluso ed è stato trionfale per Federica Brignone: la valdostana ha portato in dote all’Italia la bellezza di due medaglie, l’argento in superG e soprattutto l’oro in gigante, riportando l’Italia sul tetto del mondo tra le porte larghe 28 anni dopo Deborah Compagnoni. Ora riparte la Coppa del Mondo e l’azzurra torna in corsa per la Sfera di Cristallo.

Si ripartirà da Sestriere e nel prossimo fine settimana in Italia saranno in programma proprio due giganti e uno slalom: le prime due gare saranno fondamentali per la fuoriclasse di La Salle per rimpinguare il suo bottino nella classifica generale.

Cinque sono le gare disputate sulla pista Giovanni Alberto Agnelli da parte di Brignone ed è arrivata una vittoria nel gennaio 2020 in una gara magnifica in cui l’italiana si impose ex-aequo in gigante con Petra Vlhova. Nello stesso anno ci fu un particolare parallelo che fu vinto da Clara Direz e nel quale Marta Bassino chiuse terza, proprio davanti a Brignone, quarta.

Nel 2022 la figlia di Ninna Quario chiuse in quarta posizione a 66 centesimi da Marta Bassino che vinse quella gara, in un podio regale completato da Sara Hector e Petra Vlhova. Per Brignone anche una comparsa in slalom nel 2016 quando chiuse 24a, mentre in gigante in quell’anno uscì durante la prima manche.