Sci alpino, i precedenti di Lara-Gut Behrami a Sestriere: un podio quasi un decennio fa

Dopo aver messo in archivio i Campionati Mondiali di Saalbach-Hinterglemm (Austria) la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 riparte e lo fa dall’Italia. Ci attende una ricchissima tre-giorni al Sestriere con due giganti e uno slalom in programma. Le due gare tra le porte larghe vedranno in azione Lara Gut-Behrami che cercherà di avvicinarsi a Federica Brignone che, al momento, troneggia la classifica generale con 70 punti di vantaggio. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i precedenti dell’atleta classe 1991 sulla pista “Giovanni Alberto Agnelli”.

L’esordio della ticinese al Sestriere è datato 10 febbraio 2008 con un superG. La svizzera non completa la sua prova, nella gara vinta dall’austriaca Andrea Fischbacher davanti alla svizzera Fabienne Suter e la tedesca Maria Riesch. Salto in avanti al 10 dicembre 2016 nel gigante. Arriva un terzo posto per la svizzera a 29 centesimi dalla francese Tessa Worley, mentre è seconda Sofia Goggia a 15.

Passiamo all’11 dicembre 2016 con Lara Gut-Behrami che si cimenta in slalom e conclude al 28° posto nella gara dominata da Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Veronika Velez Zuzulova e alla svizzera Wendy Holdener. Passiamo al 18 gennaio 2020 con un deludente 23° posto nel gigante vinto ex-aequo da Federica Brignone e Petra Vlhova con un centesimo su Mikaela Shiffrin.

Il giorno successivo, il 19 gennaio 2020, si è disputato il gigante parallelo che si conclude con un 13° posto per la ticinese. Successo per la francese Clara Direz sull’austriaca Elisa Moerzinger e la nostra Marta Bassino. L’ultimo appuntamento per Lara Gut-Behrami sulla pista del Sestriere è del 10 dicembre 2022 con un settimo posto nel gigante vinto da Marta Bassino sulla svedese Sara Hector e su Petra Vlhova.