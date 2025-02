Federica Brignone in lotta con Robinson nel gigante di Sestriere. Fuori Gut-Behrami

La prima manche del primo gigante al Sestriere potrebbe aver segnato una svolta decisiva nella lotta per la Coppa del Mondo. Federica Brignone è seconda in classifica, nonostante i malanni dei giorni precedenti ed una condizione sicuramente non al meglio, ma soprattutto è la principale rivale della valdostana a commettere un errore fatale. Lara Gut-Behrami, infatti, è clamorosamente uscita, sbagliando sul dosso finale e potrebbe essere uno zero pesantissimo per l’elvetica, che già inseguiva l’azzurra in classifica con 70 punti di ritardo.

Da Saalbach al Sestriere al momento il duello in gigante è tutto tra Brignone e Alice Robinson. Questa volta ad essere davanti è la neozelandese, che ha staccato di 19 centesimi l’azzurra. Un vantaggio maturato soprattutto nella prima parte, con Brignone che ha poi recuperato molto nel tratto finale.

Saranno con ogni probabilità loro due a giocarsi la vittoria, visto che i distacchi delle altre sono davvero elevati. Al terzo posto, infatti c’è l’americana Paula Moltzan, che paga già 83 centesimi di ritardo dalla vetta. Il divario sale sopra al secondo già dalla quarta posizione della svedese Sara Hector (+1.03), che ha preceduto la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.07) e la croata Zrinka Ljutic (+1.33).

Settima la canadese Britt Richardson (+1.58), bravissima ad inserirsi con il pettorale numero 22 e a confermare di essere un talento (21 anni) che sta arrivando sempre di più in gigante. Ottavo posto per l’americana Nina O’Brien (+1.60) davanti a Lara Colturi (+1.65) e alla svizzera Camille Rast (+1.76). Gara molto complicata per Mikaela Shiffrin, che proprio non è ancora pronta per competere in gigante, chiudendo a quasi tre secondi da Robinson (+2.89).

Distacchi elevati anche per Sofia Goggia e Marta Bassino. La bergamasca ha chiuso con 2.10 di ritardo dalla vetta al termine di una prova senza sbavature evidente, ma con la sensazione di non aver mai veramente spinto. Purtroppo, invece, proseguono i problemi della piemontese, che non riesce proprio a ritrovarsi e conclude a 2.36 dalla testa.