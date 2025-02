LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca già risposte nel day2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei test riservati alla MotoGP di Sepang. Sul tracciato malese si tornerà in azione per altre otto ore di lavoro in pista, dopo un Day-1 che ha già detto molto e, soprattutto ha lasciato strascichi notevoli a livello fisico.

Il Day-2 dei test di Sepang prenderà il via alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderanno alle ore 11.00, con 8 ore di lavoro in pista di capitale importanza. Non saranno al via della sessione nomi pesanti. Iniziamo con il campione del mondo Jorge Martin che ieri si è procurato varie fratture composte: al quinto metacarpo della mano destra e poi al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Lo spagnolo si prepara già a tornare a casa.

Esattamente come Fabio Di Giannantonio. Dopo l’operazione che gli aveva fatto concludere anzitempo la scorsa annata, si è subito rifatto male, fratturandosi la clavicola. Anche Raul Fernandez è finito ko, con danni alla mano (sinistra), con una frattura alla base del mignolo. Un vero e proprio bollettino di guerra.

In pista invece? Il migliore è stato Fabio Quartararo che col tempo di 1:57.555 ha preceduto di 0.051 lo spagnolo Marc Marquez, il fratello Alex di 0.183 sulla Ducati Gresini, l’altro iberico Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0.480 e un ottimo Franco Morbidelli quinto a 0.559 dalla vetta. Francesco Bagnaia invece si è classificato 17° a 1.392 e non ha spinto per massimizzare la prestazione.

La seconda giornata dei test di Sepang scatterà alle ore 03.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP. Buon divertimento!