MotoGP, i test di Sepang sono imminenti. Sarà nuovamente monomarca Ducati? Bagnaia e Marquez alla prima vera uscita da “compagni di squadra”

Fra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio, la MotoGP comincerà a fare sul serio. L’autodromo di Sepang, in Malesia, sarà difatti il palcoscenico della prima sessione ufficiale di test in vista della stagione 2025. Niente più shake down, ma vere e proprie “prove generali” alle quali farà seguito un’altra tornata di preparazione a Buriram, dove poi scatterà il Mondiale.

Ci sarà grande curiosità attorno ai riscontri che potranno essere forniti dalla tre-giorni malese. Fermo restando che tutti i risultati andranno presi con le proverbiali pinze, veniamo da un 2024 dominato in lungo e in largo da Ducati. La Casa di Borgo Panigale ha sbaragliato il campo, tramutando la MotoGP in una sorta di monomarca.

L’azienda bolognese ha però perso due pezzi pregiati (Jorge Martin ed Enea Bastianini, trasferitisi rispettivamente all’Aprilia e alla Ktm). Si è pertanto arroccata sui due top-driver rimasti, ovverosia Francesco Bagnaia e Marc Marquez, destinati a condividere il box del Factory Team. Sarà il primo, vero, momento in cui i due si troveranno a collaborare come compagni di squadra.

Sappiamo come trovare la quadra del cerchio delle nuove Desmosedici sia sovente laborioso, dunque i due galli nel pollaio dovranno giocoforza cooperare, nell’interesse di entrambi. Poi, ognuno per sé e Dio per tutti. Inoltre sarà interessante capire se il transfuga Martinator avrà modo di essere un fattore anche nel 2025. Magari non per il titolo, ma quantomeno nel ruolo di guastafeste.

Riguardo Ktm, non è un mistero come l’azienda austriaca stia attraversando una profonda crisi finanziaria. Avrà ripercussioni anche sulla competitività della MotoGP? Forse non quest’anno, ma il futuro è poco chiaro. Infine, i tempi ci diranno se le Case giapponesi (Honda e Yamaha) hanno qualche speranza di tornare a recitare una parte significativa, abbandonando lo sconcertante ruolo di comparse al quale sono state relegate.

Sepang, sotto tutti questi aspetti, sarà il Giudice per le Indagini Preliminari. Le valutazioni del caso verranno effettuate sabato 8 febbraio, nella consapevolezza di come si sia solamente all’inizio di un lunghissimo percorso, destinato a evolvere in un modo ancora tutto da scoprire da qui a novembre. I responsi saranno aderenti al cammino futuro, oppure fallaci?