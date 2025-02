MotoGP, tante cadute nel primo giorno di test a Sepang: Di Giannantonio con un nuovo infortunio

Infermeria piena in MotoGP dopo il primo giorno di test a Sepang, in Malesia. Tante cadute per i centauri della classe regina, impegnata nella sessione n.1 di prove valida per la pre-season della massima cilindrata. Si contano ben tre incidenti con conseguenze importanti sui piloti. A rimetterci maggiormente è stata l’Aprilia, viste le lesioni riportate dagli spagnoli Jorge Martin e Raul Fernandez.

Il campione del mondo in carica, infatti, è stato vittima di un highiside in curva-2 e si è procurato varie fratture composte: al quinto metacarpo della mano destra e poi al 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro. Inoltre, è stato sottoposto a TAC e risonanza magnetica alla testa, entrambe negative.

Passerà la notte in ospedale in osservazione, per poi fare ritorno in Europa per sottoporsi a un intervento, sia al piede che alla mano. Fernández ha avuto danni alla mano (sinistra), con una frattura alla base del mignolo. L’alfiere del Team Trackhouse volerà a Barcellona questo pomeriggio per subire anch’egli un intervento.

Stop anche per Fabio Di Giannantonio, che ironia della sorte aveva chiuso in anticipo la sua annata per un problema alla spalla sinistra. Il pilota italiano della VR46 Racing Team, operato lo scorso novembre dopo la brutta lesione rimediata in una caduta a Spielberg, è stato vittima di una caduta e ha subito la frattura della clavicola sempre all’altezza della spalla sinistra.

Fortunatamente, la criticità dovrebbe essere meno importante. Tuttavia, il centauro romano rientrerà in Italia nelle prossime ore e si sottoporrà a una nuova operazione tra sabato e lunedì per non avere ripercussioni in negativo sulla sua annata.