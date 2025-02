Jorge Martin cade nei test a Sepang: il campione del mondo costretto a salutare la Malesia

Non arrivano buone notizie per l’Aprilia dopo un primo giorno di test a Sepang (Malesia) da incubo per la casa di Noale. C’era attesa nel vedere alla guida della sua nuova RS-GP 25 Jorge Martin, campione del mondo in carica di MotoGP e motivato da questa nuova avventura dopo il titolo conquistato con la Ducati Pramac.

Ebbene, un day-1 da dimenticare per Martin, caduto due volte in poco tempo nella sessione e con delle conseguenze importanti nel secondo crash. Lo spagnolo, infatti, è stato letteralmente sbalzato dalla sua moto in percorrenza di curva-2 ed è atterrato violentemente sull’asfalto. Jorge ha da subito lamentato dolori al piede sinistro e alla mano destra.

Trasportato immediatamente al centro medico per i primi controlli, il centauro è stato ricoverato presso il più vicino ospedale (Nilai, a sei km da Sepang) per ulteriori accertamenti. Il responso non è stato lusinghiero per Martin e la squadra italiana.

Come si legge nel comunicato proprio dell’Aprilia, il pilota si è procurato varie fratture composte: al quinto metacarpo della mano destra e poi al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Inoltre, è stato sottoposto a TAC e risonanza magnetica alla testa, entrambe negative. Passerà la notte in osservazione nella struttura ospedaliera, per poi fare ritorno in Europa per sottoporsi all’operazione, si al piede che alla mano.

In altre parole, test finiti per il campione del mondo in carica. Un contrattempo decisamente sgradito in vista di un campionato del mondo che si presenta complicato, tenuto conto della voglia di riscatto di Francesco Bagnaia e dele motivazioni di Marc Marquez, nel team Factory con Pecco a Borgo Panigale.