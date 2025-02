MotoGP, Quartararo svetta nel day-1 di test a Sepang. Marc Marquez in scia, Bagnaia non forza e Martin all’ospedale

Calato il sipario sulla prima giornata di test di MotoGP a Sepang, in Malesia. I piloti della classe regina hanno iniziato il loro lavoro di sviluppo con le nuove moto, dovendo fare i conti con alcune difficoltà legate alle gomme, visto che specialmente con la media posteriore qualche criticità c’è stata. Tante le cadute, a questo proposito, e a rimetterci maggiormente sono stati in Aprilia.

Il campione del mondo in carica, Jorge Martin, è caduto due volte a stretto giro nella sessione e il secondo crash in curva-2 è costato all’iberico il ricovero in ospedale per accertamenti: Jorge dolorante al piede sinistro e alla mano destra. Incidente bruttissimo, moto devastata e frattura del quinto metacarpo della mano per l’altro spagnolo Raul Fernandez (Team Trackhouse). Conclusione: test finiti per lui.

In questo contesto, il migliore è stato il francese Fabio Quartararo sulla Yamaha che col tempo di 1:57.555 ha preceduto di 0.051 lo spagnolo Marc Marquez su Ducati ufficiale, il fratello Alex di 0.183 sulla Ducati Gresini, l’altro iberico Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0.480 e un ottimo Franco Morbidelli quinto con la Rossa del team di Valentino Rossi, distanziato di 0.559 dalla vetta.

Quartararo ha sfruttato i feedback dettati dai test privati effettuati con la M1, avendo fin da subito un buon feeling con la pista. In tutto questo, Marquez (Marc) è salito di colpi, testandosi anche nel time-attack. Una cosa che probabilmente non ha effettuato Francesco Bagnaia con l’altra Rossa Factory. Pecco si è classificato 17° a 1.392 e chiaramente non ha spinto per massimizzare la prestazione. Probabile che abbia fatto delle prove comparative, per essere pronto al day-2 malese. In top-10 da segnalare anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 a 0.710 da Quartararo.

Tra i primi dieci c’è anche la Honda dello spagnolo Joan Mir (+0.580), mentre devono inseguire le KTM, con Pedro Acosta a guidare le fila della scuderia austriaca in undicesima posizione a 0.841. Enea Bastianini (KTM Tech3), caduto nel corso del day-1, si è classificato 19°. Per quanto concerne gli altri piloti italiani, Luca Marini su Honda si è classificato 15° a 1.149 e Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 18° a 1.652.