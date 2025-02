LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: andata dei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare.

Inizia l’andata dei playoff di UEFA Champions League per i rossoneri. Contro il Feyenoord, la grande stella sarà, appunto, Santi Gimenez: l’attaccante messicano giocherà da subito contro il suo passato olandese, con il Feyenoord che ritrova subito la prima punta ceduta al Milan proprio nelle ultime ore di calciomercato per una cifra considerevole.

Nel Milan dentro subito i nuovi acquisti: Gimenez appunto, l’ex Manchester City, Walker e il portoghese Joao Felix, appena entrati in lista UEFA dopo il mercato, sono disponibili e giocheranno dal primo minuto insieme a Leao e Pulisic. Reijnders retrocede in mediano, out per squalifica Musah insieme a Fofana che dovranno sostenere i quattro attaccanti rossoneri. Nella squadra olandese, Feyenoord, invece, sarà Ueda la punta centrale, ossia l’erede del messicano acquistato dal Milan, con Milambo alle sue spalle da trequartista. In mezzo al campo toccherà a Beelen e il capitano Timber a comporre la mediana di supporto. Le ali saranno Osman e Igor Piaxao. In difesa occhi puntati su Hancko, oggetto dei desideri della Juventus di Thiago Motta.

Probabili formazioni

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. All. Priske.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

