Calendario Champions League: orari partite 11-12 febbraio, quali vedere su Sky, Prime e TV8

Tempo di playoff della seconda fase della Champions League di calcio in vista per i club che puntano a essere parte dell’Europa che conta nel “Pallone”. La fase a girone unico è alle spalle e ora saranno gli spareggi a determinare chi potrà giocarsi gli incontri a eliminazione diretta, raggiungendo le squadre che hanno avuto accesso diretto agli ottavi di finale.

Lo scorso 31 gennaio, a Nyon, sono stati determinati gli incroci. Il calendario prevedere le gare d’andata domani e il 12 febbraio, mentre i match di ritorno sono previsti la prossima settimana (18-19 febbraio). Tre le compagini italiane coinvolte in queste sfide così importanti.

La Juventus ha pescato il PSV e si replicherà un confronto che c’era già stato nella prima fase della massima rassegna continentale. I bianconeri cercheranno di replicare i risultati positivi ottenuti, per dare seguito all’avventura. I bianconeri saranno in campo domani.

Mercoledì 12 febbraio invece sarà la volta dell’Atalanta e del Milan. La Dea giocherà l’andata in trasferta contro il Brugge e cercherà di mettere in campo i dettami tattici di Gianpiero Gasperini, che hanno permesso al club orobico di essere una realtà rilevante del calcio europeo. Il Diavolo, invece, giocherà sul campo del Feyenoord, dando seguito allo scontro Italia vs Olanda, visto l’impegno della Juve.

Di seguito il calendario degli incontri validi per i playoff della seconda fase della Champions League di calcio. La copertura televisiva sarà affidata ai vari canali di Sky Sport, in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà modo di seguire in chiaro su TV8 e in streaming su TV8.it anche il match tra Celtic e Bayern, mentre sarà esclusiva di Amazon Prime Video la trasmissione di Feyernood-Milan.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 11 febbraio

18.45 Brest vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Juventus vs PSV – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Manchester City vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Sporting vs Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

Mercoledì 12 febbraio

Ore 18.45 Club Brugge vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

Ore 21.00 Celtic vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252, TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

21.00 Feyenoord vs Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Monaco vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.