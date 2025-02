Calcio a 5: Italia femminile, due amichevoli importanti contro la Francia

Ultime prove prima del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2025. L’Italia femminile di Francesca Salvatore è pronta a disputare due amichevoli contro la Francia per mettere ulteriormente a punto le cose in vista dell’impegno focale di marzo.

Un doppio test che si giocherà fra oggi e domani (alle ore 20 e alle ore 18 mercoledì) al palasport ‘Lionel Terray’ di Sain-Brice-sous-Foret, nei dintorni di Parigi, e che farà capire una volta di più a che punto è nel suo incredibile percorso di crescita la nazionale italiana femminile di calcio a 5.

Dopo aver sfidato Spagna e Portogallo nelle precedenti finestre internazionali, le azzurre sono chiamate a fronteggiare delle avversarie che non conoscono, non avendole mai affrontata prima.

“Voglio vedere un’Italia attenta, concentrata e competitiva – ha detto la ct al sito della Divisione Calcio a 5 -. La Francia rappresenta un ottimo test prima dello sprint finale: sono un avversario fisico, altamente competitivo per DNA e venderanno cara la pelle. Mi aspetto due gare intense. Quella in terra francese sarà un’ulteriore tappa che servirà per affinare gioco, testa e cuore. Stanno per iniziare le grandi emozioni, quelle che andranno gestite con maturità e vissute con gioia e serenità”.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Pescara femminile), Gaby Vanelli (Pescara femminile), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Assistente tecnico: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Nutrizionista: Marco Rufolo; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Alessandro Sferrella e Daniela Grande