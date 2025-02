LIVE Juventus-PSV, Champions League 2025 in DIRETTA: andata dei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juventus-PSV, Champions League calcio in DIRETTA, Thiago Motta punta tutto su Kolo Muani.

Iniziano i play-off di Champions League: la Juventus scende in campo nel primo turno della fase ad eliminazione diretta tra le mura di casa contro i forti olandesi del PSV. I bianconeri hanno già sfidato gli olandesi nel corso di questa annata, con un successo per 3-1 a Torino il 17 settembre scorso con il primo gol di Yildiz, nella prima partita di questa competizione. Da allora diverse cose sono cambiate, anche i giocatori e il morale, ma ora la Vecchia Signora ha un solo grande obiettivo in testa: passare il turno e arrivare gli ottavi di finale.

Il tecnico bianconero Thiago Motta sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla sfida di Como, soprattutto in mediana, dove Douglas Luiz e Thuram potrebbero sostituire Locatelli e Koopmeiners. Conceiçao in ballottaggio con Nico Gonzalez, Kolo Muani ancora nettamente favorito su Vlahovic. Savona o Kelly come terzino sinistro. Ancora fuori Cambiaso, presente ai box per infortunio.

Nel PSV ci saranno due vecchie conoscenze della Serie A: Schouten ex Bologna, adattato nuovamente a difensore centrale, Karsdorp ex Roma, che agirà nel consueto ruolo da terzino destro, e l’ex Inter, Ivan Perisic, che fungerà da ala sinistra come da tradizione. In zona trequarti, di fianco al croato, ci saranno Til e l’astro nascente belga Bakayoko, con De Jong attaccante di riferimento.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz

Calcio d'inizio alle ore 21.00.