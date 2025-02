Atletica, Marcell Jacobs: “Credo a Filippo Tortu quando dice di essere estraneo alla vicenda”

Marcell Jacobs ha rotto il silenzio sul presunto spionaggio nei suoi confronti messo in atto da parte del fratello di Filippo Tortu, Giacomo, che risulta indagato, e, interpellato dall’ANSA, pur esprimendo preoccupazione, ha difeso il compagno di Nazionale.

Il campione olimpico sui 100 metri a Tokyo 2020 ha affermato: “Personalmente credo a Filippo Tortu quando dice di essere estraneo alla vicenda che coinvolge il fratello Giacomo. Detto questo, che qualcuno abbia potuto spiare i miei cellulari mi rattrista e mi preoccupa. E dal presidente della FIDAL, Stefano Mei, mi sarei almeno aspettato solidarietà, in attesa che la Procura completi le indagini“.

Alla medesima agenzia di stampa è arrivata immediata la replica di Stefano Mei: “Avevo già dato alle tv la mia vicinanza a Marcell Jacobs: auspico davvero che non ci sia stata alcuna attività di spionaggio o tentativo di spionaggio contro Marcell, perché sarebbe, oltre che illegittimo, ingeneroso nei confronti di un grande campione“.

In precedenza lo stesso Mei aveva affermato al TG1: “Se tutto quanto fosse confermato, la procura federale sarà pronta ad aprire un fascicolo. Filippo Tortu non risulta assolutamente sfiorato dall’indagine. La federazione non è preoccupata né rattristata. Come sempre, in Nazionale andrà chi è più veloce, e questa sarà la regola che varrà anche per la staffetta“.