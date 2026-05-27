Zaynab Dosso sfida le giamaicane in Diamond League a Rabat. Nuovo test sui 1500 per Battocletti

Domenica 31 maggio Rabat sarà teatro della terza tappa della Diamond League 2026, dopo il doppio appuntamento asiatico di inizio stagione tra Keqiao e Xiamen. La capitale del Marocco ospiterà l’ultimo meeting del massimo circuito itinerante internazionale di atletica prima dell’imminente Golden Gala, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Sono ben sei gli azzurri iscritti all’unica tappa africana della Diamond League, al netto di eventuali forfait che potranno materializzarsi nei prossimi giorni. Grande attesa per vedere in azione la primatista italiana dei 100 Zaynab Dosso a confronto con alcune delle migliori velociste al mondo tra cui la neozelandese Zoe Hobbs e le giamaicane Tima Clayton (argento a Tokyo 2025 con 10.76), Jonielle Smith e Lavanya Williams.

Se le condizioni atmosferiche dovessero consentirlo, questo sarebbe un contesto ideale per scendere finalmente sotto gli 11 secondi e avvicinare l’élite mondiale anche sui 100 metri dopo esserci riuscita brillantemente nei 60 a livello indoor con tre medaglie consecutive nelle rassegne iridate al coperto. L’obiettivo principale sarà comunque quello di confermarsi e se possibile migliorare l’11.07 (con +2.0 di vento) siglato a Savona il 20 maggio alla prima uscita dell’anno nella specialità.

Gli altri azzurri impegnati a Rabat in gare valevoli per il “circuito dei diamanti” sono Leonardo Fabbri (a caccia di riscatto dopo i tre nulli in Cina) nel peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Eloisa Coiro alle prese con i suoi 800 dopo aver migliorato recentemente il personale sul giro di pista e Francesco Pernici sempre negli 800. Discorso a parte per la regina europea del mezzofondo Nadia Battocletti, attesa sulla distanza dei 1500 (in una gara non valida per la Diamond League) per un test di spessore contro tante etiopi, due keniane e la stella britannica Laura Muir ma reduce da una brutta influenza che le ha impedito di prendere parte alla Coppa Europa dei 10.000 metri a La Spezia.