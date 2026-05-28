Quali sono gli italiani al Golden Gala 2026? Jacobs e Battocletti guidano un gruppo ricco

Sedici italiani parteciperanno al Golden Gala 2026, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Marcell Jacobs sarà particolarmente atteso sui 100 metri, dove incrocerà lo statunitense Noah Lyles e il botswano Letsile Tebogo, mentre Nadia Battocletti si cimenterà sui 5000 metri con l’intento di migliorare il crono di 14:23.15 siglato lo scorso anno.

Andy Diaz ha già vinto due edizioni del Golden Gala e inseguirà il tris nel salto triplo, mentre nel salto in lungo non dovrebbe esserci Mattia Furlani: il Campione del Mondo si è infortunato sabato scorso a Xiamen, la situazione è meno drammatica rispetto a quanto si poteva pensare, ma difficilmente sarà della partita in tempi così rapida e allora è stato invitato Gabriele Chilà dopo il balzo da 8.24 leggermente ventoso.

Leonardo Fabbri e Zane Weir incroceranno Ryan Crouser, Joe Kovacs e Tom Walsh in una rovente gara di getto del peso. Matteo Sioli (salto in alto), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Francesco Pernici (800 metri), Anna Polinari (400 metri), Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli (1500 metri), Giada Carmassi (100 ostacoli) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli) saranno della partita. Due debutti assoluti in Diamond League: Elisa Valensin sui 200 metri e Giovanni Frattini nel tiro del giavellotto.

ITALIANI GOLDEN GALA 2026

Tiro del giavellotto: Giovanni Frattini

Salto con l’asta: Elisa Molinarolo

Salto triplo: Andy Diaz

400 ostacoli: Ayomide Folorunso

Salto in alto: Matteo Sioli

800 metri: Francesco Pernici

Getto del peso: Leonardo Fabbri, Zane Weir

100 ostacoli: Giada Carmassi

Salto in lungo: Gabriele Chilà

5000 metri: Nadia Battocletti

400 metri: Anna Polinari

200 metri: Elisa Valensin

1500 metri: Gaia Sabbatini, Ludovica Cavalli

100 metri: Marcell Jacobs