Atletica, Mattia Furlani sfida Tentoglou a Torun. Fabbri per superare i 22, torna Dosso

Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti più attesi della penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) che andrà in scena domenica 16 febbraio a Torun (Polonia). Il primatista mondiale under 20 di salto in lungo tornerà in pedana dopo aver esordito con un già ottimo balzo da 8.23 metri valso il successo a Ostrava e darà vita al palpitante confronto con il greco Miltiadis Tentoglou, Campione Olimpico e del mondo che nelle prime due uscite stagionali non è mai riuscito a imporsi.

Il giovane talento laziale, bronzo ai Giochi di Parigi 2024 e argento agli Europei di Roma, spalleggerà con l’ellenico dando vita al primo atto di un confronto che ci potrebbe accompagnare per l’intera annata agonistica. I due favoriti della vigilia dovranno fare i conti con lo svedese Thobias Montler, che condivide la miglior prestazione mondiale stagionale con l’azzurro. Ha invece dato forfait l’annunciato giamaicano Wayne Pinnock, secondo sull’ultimo podio a cinque cerchi proprio tra Tentoglou e Furlani.

Leonardo Fabbri tornerà in scena dopo la bella spallata confezionata giovedì sera a Lievin, quando ha spedito il peso a 21.95 metri e ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale. L’argento mondiale all’aperto cercherà di superare la fettuccia dei 22 metri e vincere la seconda gara consecutiva di massimo livello, ma sarà chiamato a duellare con l’altro azzurro Zane Weir, reduce dal 21.72 siglato in terra francese. I nostri portacolori, accompagni dall’altro italiano Nick Ponzio, incroceranno il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi e il polacco Konrad Bukowiecki.

Zaynab Dosso vuole accelerare sui 60 metri: a Belgrado si è imposta in 7.12 dopo un 7.08 in batteria, a Lodz ha corso il turno preliminare in 7.10 ma poi in finale è partita malissimo e si è fermata a 7.16. La primatista italiana affronterà la padrona di casa Ewa Swoboda e la lussemburghese Patrizia van der Weken: si preannuncia una sfida davvero stellare tra tre delle miglior velociste a livello continentale. Catalin Tecuceanu inseguirà un pronto riscatto dopo l’opaca prova offerta a Lievin sugli 800 metri, distanza in cui si cimenterà anche Eloisa Coiro dopo il bel successo di Belgrado. In gara anche Claudio Stecchi (salto con l’asta) ed Elisa Di Lazzaro (60 ostacoli).