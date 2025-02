F1, risultati mattina Test Sakhir 2025: Antonelli strabilia con la Mercedes, Hamilton a 4 decimi

Va in archivio con il miglior tempo di un pilota italiano la sessione mattutina della giornata inaugurale dei test collettivi pre-stagionali di Formula Uno a Sakhir (in Bahrain). Una piacevole novità per il motorsport azzurro, che può sorridere per l’ottimo approccio di Andrea Kimi Antonelli al debutto assoluto da pilota ufficiale Mercedes in vista della prima gara del Mondiale 2025 prevista in Australia a metà marzo.

Il diciottenne bolognese (che ha preso la patente di guida poco meno di un mese fa) ha cominciato nel migliore dei modi la sua pre-season, trovando un buon feeling con la W16 e siglando il giro più veloce del mattino in 1’31″428 dopo aver percorso ben 78 tornate senza errori di rilievo. Alle sue spalle, con un distacco di soli 132 millesimi, la Red Bull del neozelandese Liam Lawson a precedere di pochi centesimi la Williams di Alex Albon e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

Quinto posto a metà day-1 (prima di cedere il posto nel pomeriggio a Charles Leclerc) per Lewis Hamilton, che si è attestato a 406 millesimi dalla vetta con qualche sbavatura nei suoi giri veloci effettuando però un lungo lavoro dedicato alla raccolta dati con tanta benzina a bordo e gomme usate. Avvio a rilento per McLaren, con Oscar Piastri 8° a 656 millesimi senza forzare.

RISULTATI MATTINA DAY-1 TEST SAKHIR 2025