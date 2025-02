F1, le nuove gomme debuttano nei Test in Bahrain: le scelte delle scuderie, Ferrari variegata

La stagione di F1 si aprirà ufficialmente con i Test che andranno in scena in Bahrain dal 26 al 28 febbraio. Sarà l’unica sessione a disposizione delle scuderie per provare le nuove vetture e raccogliere tutti i dati necessari per affrontare la nuova stagione, che scatterà a metà marzo con il GP d’Australia sul circuito di Melbourne. Il programma sul tracciato del Sakhir sarà particolarmente fitto: ogni giorno si scenderà in pista dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 italiane, per un totale di 24 ore da sfruttare nel miglior modo possibile.

I team dovranno tenere in considerazione anche un nuovo aspetto per il Mondiale ormai alle porte: le gomme saranno completamente nuove per mescola e struttura, modificata appositamente per rispondere ai carichi sempre maggiori delle monoposto. Per questi Test saranno a disposizione le sei mescole omologate per l’asciutto: C1 e C2 saranno le dure (banda bianca), C3 e C4 saranno le medie (gialla), C5 e C6 saranno le morbide (rosse).

In Bahrain le scuderie avranno a disposizione un massimo di 35 set di gomme, di cui 30 verranno poi effettivamente montati sui cerchi per essere utilizzate in pista. I vari sodalizi hanno potuto scegliere liberamente l’allocazione delle varie mescole ed è curioso vedere le differenze tra un team e l’altro. La selezione della Ferrari è lampante: tre C1, quattro C2, ventuno C3, cinque C4, una C5 e una C6 (unica a scegliere almeno un’opzione soft al pari della Williams).

McLaren si è concentrata sulle hard (cinque C1 e nove C2) puntando comunque su 20 C3, la Red Bull ha optato per ben undici C2 e venti C3, la Mercedes si è proiettata verso la C3 (ben 27 set di questo tipo).

MESCOLE GOMME TEST F1 2025

McLaren: 5 C1, 9 C2, 20 C3, 1 C4.

Ferrari: 3 C1, 4 C2, 21 C3, 5 C4, 1 C5, 1 C6.

Red Bull: 2 C1, 11 C2, 20 C3, 2 C4.

Mercedes: 2 C1, 2 C2, 27 C3, 4 C4.

Aston Martin: 8 C1, 4 C2, 20 C3, 3 intermedie.

Alpine: 6 C1, 6 C2, 23 C3.

Haas: 5 C1, 6 C2, 18 C3, 4 C4, 1 intermedia, 1 bagnato.

Racing Bull: 4 C1, 4 C2, 23 C3, 4 C4.

Williams: 4 C1, 12 C2, 15 C3, 2 C4, 1, C5, 1 C6.

Kick Sauber: 4 C1, 8 C2, 20 C3, 3 C4.