Charles Leclerc penalizzato al GP di Miami! Cos’è successo, posizioni perse e nuova classifica

Alla fine è arrivata la penalizzazione per Charles Leclerc. Il monegasco è stato appena sanzionato dalla Commissione Gara a causa dell’oltremodo caotico finale del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana al Miami International Autodrome. Nello specifico il pilota della Ferrari ha subito una penalità di venti secondi, scivolando così all’ottavo posto in classifica dopo la sesta piazza arpionata al termine della gara.

La spiegazione della sanzione è riportata nel documento ufficiale diramato dalla FIA: “I Commissari hanno rilevato che Leclerc ha fatto un testacoda alla curva 3 nell’ultimo giro, colpendo il muro ma proseguendo la corsa. Leclerc ha comunicato al team che la vettura era in buone condizioni, salvo il problema nel gestire le curve a destra. Tuttavia, a causa di questo guasto, ha dovuto tagliare delle curve mentre si dirigeva verso la bandiera a scacchi. I Commissari hanno ritenuto che, tagliando le curve, abbia ottenuto un vantaggio permanente e che un qualche tipo di problema meccanico non giustifichi la manovra“.

Nella nuova classifica il ferrarista è quindi scivolato all’ottavo posto, venendo dunque scavalcato dal compagno di squadra Lewis Hamilton (sesto) e da Franco Colapinto (settimo con la Alpine), adesso settimo, precedendo la Williams dell’ex compagno di squadra Carlos Sainz, nono classificato.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Charles Leclerc (Ferrari), dopo la penalizzazione di venti secondi

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)