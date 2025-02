F1 oggi in tv, Test Sakhir 2025: orari 26 febbraio, canale, programma, streaming

Oggi, mercoledì 26 febbraio, prenderanno il via a Sakhir i test pre-season del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato del Bahrain assisteremo a un day-1 particolarmente interessante in cui le scuderie inizieranno il loro lavoro nello sviluppo della propria monoposto, in funzione dell’annata che comincerà nel week end del 14-16 marzo a Melbourne (Australia).

Grandi attese per la Ferrari. La Rossa si presenterà in una veste rinnovata. La SF-25 è un progetto discontinuo rispetto alla macchina del 2024, con dei concetti diversi al fine da ottenere in pista un risultato migliore sia in termini di prestazione pura che di consistenza. Sarà il nuovo arrivato, il britannico Lewis Hamilton, a iniziare il lavoro nella sessione mattutina, poi nel pomeriggio spetterà a Charles Leclerc completare il programma.

Vedremo quindi il primo confronto con i rivali. McLaren, detentrice del titolo costruttori, sarà l’osservata speciale. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris si alterneranno alla guida della vettura di Woking. Curiosità sulla nuova Red Bull, visto che a Milton Keynes hanno abituato a progetti molto creativi, a spiazzare i rivali. Vedremo però se e quanto la partenza di Adrian Newey, in direzione Aston Martin, andrà a condizionare. Max Verstappen, in questo contesto, sarà chiamato a fare la differenza. E poi la Mercedes con Kimi Antonelli che inizierà lui a girare con la W16, lasciando poi il volante a George Russell nel pomeriggio.

La prima giornata dei test di F1 2025, in programma quest’oggi dalle 08.00 italiane, sarà trasmessa in tv sul canale Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Sakhir.

