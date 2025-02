Test F1, le line-up della prima giornata (26 febbraio): chi schierano le scuderie? Divisione mattina-pomeriggio

I Test F1 incominceranno mercoledì 26 febbraio in Bahrain: sarà il circuito del Sakhir ad aprire i tre giorni che daranno il via alla stagione in vista del Mondiale, che scatterà a metà marzo con il GP d’Australia. Le scuderie avranno a disposizione otto ore in ciascuna giornata per raccogliere tutti i dati necessari ad affrontare l’annata agonistica.

Le varie scuderie hanno svelato le proprie line-up in vista della prima giornata di Test F1: tutti i team schiereranno un pilota nella mattinata e un altro nel pomeriggio. La Ferrari aprirà le danze con Lewis Hamilton e poi il volante passerà nelle mani di Charles Leclerc (chiaramente non guideranno la stessa vettura). La McLaren ha invece deciso di puntare inizialmente su Oscar Piastri, mentre dopo la pausa pranzo toccherà a Lando Norris.

Max Verstappen non terrà a battesimo la Red Bull: il Campione del Mondo girerà nelle quattro ore pomeridiana, mentre la sveglia suonerà presto per Liam Lawson. I primi vagiti della Mercedes saranno merito del debuttante Kimi Antonelli, che poi cederà il testimone a George Russell. Il veterano Fernando Alonso alzerà i veli sulla Aston Martin, poi Lance Stroll prenderà il suo posto. Di seguito le line-up della prima giornata di Test F1.

LINE-UP PRIMA GIORNATA TEST F1

MCLAREN: Piastri al mattino, Norris al pomeriggio.

FERRARI: Hamilton al mattino, Leclerc al pomeriggio.

RED BULL: Lawson al mattino, Verstappen al pomeriggio.

MERCEDES: Antonelli al mattino, Russell al pomeriggio.

ASTON MARTIN: Alonso al mattino, Stroll al pomeriggio.

ALPINE: Doohan al mattino, Gasly al pomeriggio.

HAAS: Bearman al mattino, Ocon al pomeriggio.

RACING BULLS: Tsunoda al mattino, Hadjar al pomeriggio.

WILLIAMS: Albon al mattino, Sainz al pomeriggio.

SAUBER: Hulkenberg al mattino, Bortoleto al pomeriggio.